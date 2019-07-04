Василевский отметил, что будет доволен карьерой только когда выиграет Кубок Стэнли

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Андрей Василевский отметил, что завоевание Кубка Стэнли является главной целью его карьеры. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Василевский по итогам сезона-2018/19 получил "Везина Трофи" - приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ. 24-летний голкипер стал вторым после Сергея Бобровского россиянином, выигравшим эту награду. "Тампа" стала победителем регулярного чемпионата, но в первом раунде Кубка Стэнли проиграла "Коламбусу" (0-4).

"Самое важное - это победа в Кубке Стэнли. "Везина Трофи" - это, конечно, приятный бонус. Я не занижаю ценность этого трофея, он очень престижный для меня и моей семьи. Но я буду доволен, только когда мы выиграем Кубок Стэнли, а для этого надо вкалывать мама не горюй", - отметил Василевский.

Российский голкипер в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 провел 53 матча за "Тампу", одержав 39 побед (лучший результат в сезоне среди вратарей) и отражая в среднем 92,5% бросков.