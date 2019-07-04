Волейболистки США и Бразилии досрочно вышли в плей-офф "Финала шести" Лиги наций

ТАСС, 4 июля. Женская сборная Бразилии по волейболу одержала победу над командой Польши в матче группы В "Финала шести" Лиги наций и досрочно обеспечила себе выход в полуфинал турнира.

Матч завершился со счетом 3-2 (22:25, 25:21, 22:25, 25:19, 15:10) в пользу бразильянок. Этот результат также позволил сборной США выйти в полуфинал. Позднее в четверг состоится встреча группы А между сборными Италии и Турции.

В последнем матче группы B, который состоится в пятницу, встретятся сборные США и Бразилии, по результатам встречи определится итоговое положение команд в группе.

В финальный этап, который с 3 по 7 июля проходит в китайском Нанкине, вышли пять лучших команд по результатам группового этапа и сборная Китая на правах хозяек турнира. Команды разделены на две группы: в группе А выступают команды Турции, Китая и Италии, в группе B играют сборные США, Польши и Бразилии. Две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.

Сборная России заняла 14-е место на групповом этапе Лиги наций и не сумела пробиться в "Финал шести". В 2018 году женская команда России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований. Действующим победителем Лиги наций является команда США, первый розыгрыш турнира прошел в 2018 году.