Отбывшая дисквалификацию за допинг чемпионка Европы по велотреку Брежнива вернется в спорт

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Обладательница двух золотых медалей чемпионатов Европы по велогонкам на треке россиянка Елена Брежнива приняла решение вернуться в спорт после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Как сообщил ТАСС глава Федерации велосипедного спорта Тульской области Валерий Гриньковский, августовский чемпионат России в Санкт-Петербурге станет для 29-летней спортсменки первым стартом после длительного перерыва.

Брежнива в феврале 2016 года была дисквалифицирована на четыре года после того, как в ее допинг-пробе было обнаружены рилизинг-факторы гормона роста. Тестирование проводилось во внесоревновательный период, сама спортсменка не отрицала факта своего нарушения. После завершения разбирательств было принято решение о дисквалификации, которая завершилась 21 июня. Узнав о длительном сроке наказания, Брежнива объявила об окончательном уходе из спорта.

"То решение Елена принимала на эмоциях, - заметил Гриньковский. - Сейчас все обстоит по-другому, Брежнива решила вернуться в спорт и еще в прошлом году приступила к активным самостоятельным тренировкам. Сейчас она имеет право выступать в любых соревнованиях и готовится к чемпионату России в Санкт-Петербурге, который пройдет с 4 по 8 августа. Они вместе с тренером приняли решение вернуться из спринта в темповые гонки".

Велогонщица из Тулы в 2013 и 2014 годах дважды становилась чемпионкой Европы в командном спринте, в ее активе есть также бронзовая награда ЧЕ-2012 в кейрине.

"Как говорят в велоспорте, Елене сейчас очень важно попасть в струю, - продолжил собеседник ТАСС. - И от того, как она выступит на ближайшем чемпионате России, во многом будут понятны дальнейшие перспективы этой спортсменки. Могу сказать, что сейчас она находится в неплохой форме".

Чемпионат России в Санкт-Петербурге станет этапом отбора на европейское первенство, которое пройдет с 16 по 20 октября в Нидерландах.