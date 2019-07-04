СМИ: матч сборных ДР Конго и Зимбабве на Кубке Африки мог носить договорной характер

ТАСС, 4 июля. Матч сборных Демократической Республики Конго и Зимбабве на Кубке африканских наций по футболу мог носить договорной характер. Об этом сообщает издание Herald.

Встреча третьего тура группы А прошла 30 июня и завершилась со счетом 4:0 в пользу команды ДР Конго. По информации источника, сборная ДР Конго, вышедшая в 1/8 финала турнира, может быть исключена из плей-офф и дисквалифицирована на три года за попытку повлиять на исход матча. Чиновники Африканской конфедерации футбола подозревают, что конголезский бизнесмен и политик Моиз Катумби может быть вовлечен в возможный подкуп голкипера сборной Зимбабве Элвиса Чипезезе.

Африканская конфедерация футбола никак не комментирует обвинения.

В 1/8 финала турнира в воскресенье сборная ДР Конго сыграет с командой Мадагаскара. Если, сборная ДР Конго будет дисквалифицирована, то вместо нее в 1/8 финала может сыграть команда Зимбабве, либо сборная Мадагаскара автоматически пройдет в следующий раунд.

В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта - семь.