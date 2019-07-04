Около 23 тыс. билетов продано на матч за Суперкубок России по футболу

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Порядка 23 тыс. билетов реализовано на данный момент на матч за Олимп - Суперкубок России по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российской премьер-лиги.

В матче за Суперкубок России сыграют петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", встреча пройдет в субботу в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Петровском парке, который вмещает 25 тысяч 716 человек. Начало игры - 19:00 мск.

"На данный момент продано около 23 тыс. билетов. В продаже их почти не осталось", - сообщили в пресс-службе.

Розыгрыш Суперкубка России проводится с 2003 года. Наибольшее количество побед на счету ЦСКА (7), четырежды обладателем трофея становился "Зенит", на счету "Локомотива" два титула. В прошлом году обладателем Суперкубка России стал ЦСКА, обыгравший в дополнительное время "Локомотив" (1:0). "Зенит" и "Локомотив" встречались дважды в матчах за Суперкубок России (2008, 2015), оба раза победу одерживал клуб из Санкт-Петербурга.