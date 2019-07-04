Семь российских шахматистов квалифицировались на Кубок мира по рейтингу FIDE

ТАСС, 4 июля. Семь российских гроссмейстеров отобрались на Кубок мира 2019 года согласно рейтингу Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

Всего по рейтингу на турнир квалифицировались 18 шахматистов. Среди них россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий, Владимир Крамник, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Дмитрий Яковенко и Никита Витюгов. В числе резервных значатся Дмитрий Андрейкин, Владимир Федосеев и Евгений Томашевский.

В январе Крамник объявил о завершении карьеры.

Кубок мира пройдет с 9 сентября по 4 октября в Ханты-Мансийске. Всего в турнире примут участие 128 шахматистов. Два сильнейших гроссмейстера по итогам Кубка мира получат право выступить в турнире претендентов на звание чемпиона мира 2020 года.