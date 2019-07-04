Сноубордист Уайлд начнет основную подготовку к новому сезону в конце лета

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд приступит к основной подготовке к новому сезону в конце лета. Об этом ТАСС в четверг рассказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

В среду Уайлд в своем аккаунте в Instagram сообщил, что продолжит выступать за сборную России. Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) не выдало Уайлду допуск из-за проблем со здоровьем. В связи с отсутствием допуска спортсмен не мог принимать участие в сборах и выступать в соревнованиях.

"Все хорошо, Вик в команде, он выполнил критерии отбора и будет тренироваться вместе со сборной. У нас хорошая конкуренция, есть чемпион мира, есть обладатель Кубка мира, хорошая молодежь. Команда сильная, и Вик в нее включен. Уайлд тренируется сейчас, педали крутит, но основная подготовка к сезону начнется ближе к сентябрю", - сказал Тихомиров.

Уайлд в составе сборной России стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира 2013 года. За сборную России он выступает с 2012 года, до этого спортсмен представлял США.