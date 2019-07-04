Рабочая группа по восстановлению прав Союза биатлонистов России соберется 22 июля

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Очередное заседание рабочей группы по восстановлению прав Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) пройдет 22 июля. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор СБР Сергей Голиков, который входит в состав рабочей группы.

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Для восстановления прав национальной федерации необходимо выполнить 12 условий, которые были выдвинуты IBU. В последний раз рабочая группа собиралась в мае, тогда было объявлено о выполнении восьми пунктов дорожной карты.

"Следующая встреча пройдет 22 июля в Москве. Повестка встречи не меняется - рабочая группа заслушает, как идет процесс выполнения критериев", - сказал Голиков.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Российская организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

Решение создать рабочую группу по восстановлению прав СБР было принято в ноябре, в нее вошли представители IBU, СБР, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Олимпийского комитета России.

Вопрос статуса СБР будет рассмотрен на внеочередном конгрессе IBU, который пройдет в Мюнхене с 18 по 20 октября.