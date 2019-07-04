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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Союз биатлонистов России не может согласовать с IBU вопрос выплаты денежной компенсации

По словам исполнительного директора СБР Сергея Голикова, окончательная сумма еще не установлена
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) пока не может согласовать с Международным союзом биатлонистов (IBU) вопрос выплаты денежной компенсации, который необходимо закрыть для восстановления прав национальной федерации. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор СБР Сергей Голиков, который входит в состав рабочей группы по восстановлению членства организации в IBU.

Для восстановления прав национальной федерации необходимо выполнить 12 условий, которые были выдвинуты IBU. Второй пункт требует, чтобы СБР возместил все расходы IBU, связанные с допинговым расследованием Ричарда Макларена, включая все судебные издержки, расходы, связанные с рассмотрением допинговых дел российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS), расходы на внеочередные заседания совета IBU и внеплановые расходы конгресса.

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Рабочая группа по восстановлению прав Союза биатлонистов России соберется 22 июля

"По этому пункту мы пока не пришли к согласию, сейчас ведем переговоры путем переписки, - сказал Голиков. - Окончательная сумма еще не установлена, цифры плавают. Не хочу вдаваться в детали, но разногласия существуют, поэтому переговорный процесс продолжается".

"И нет уверенности, что он будет завершен на ближайшей встрече. В любом случае, надо дождаться заседания рабочей группы, на котором эта тема будет обсуждаться. Одно дело переписка, другое - обсудить этот вопрос с глазу на глаз".

Ближайшее заседание рабочей группы по восстановлению прав СБР в международной федерации пройдет 22 июля. Вопрос статуса СБР будет рассмотрен на внеочередном конгрессе IBU, который пройдет в Мюнхене с 18 по 20 октября.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Российская организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

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