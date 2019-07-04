Ярошик: "Челси" под руководством Лэмпарда не сможет подняться выше третьего места

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Челси" под руководством нового главного тренера Фрэнка Лэмпарда в предстоящем сезоне чемпионата Англии не сможет подняться выше третьего места. Такое мнение ТАСС высказал бывший партнер 41-летнего специалиста по лондонскому клубу Иржи Ярошик.

Лэмпард был назначен на пост главного тренера "Челси" в четверг.

"Эмоции одновременно хорошие и не очень, - сказал Ярошик. - Да, вернется легенда клуба, фанаты помнят, как он еще недавно играл там, и любят его. Но с другой стороны придет неопытный для такой большой команды тренер. Он один год тренировал "Дерби Каунти", но сразу возглавить топ-клуб нелегко".

"Все будут ждать от него больших результатов, так что будет интересно смотреть - думаю, это не пойдет на пользу "Челси", - отметил 41-летний чех. - До этого они пригласили большого специалиста - Маурицио Сарри, но были слухи о том, что игроки не очень довольны им. С другой стороны они стали третьими в чемпионате Англии и выиграли Лигу Европы - это неплохой результат. Будет очень интересно следить за Лэмпардом в "Челси", за тем, как он себя поведет в качестве главного тренера".

"Я поработал с ним всего один год и не узнал его близко. Лэмпард был хорошим футболистом, но это не значит, что он будет хорошим тренером. Я не заметил, чтобы тогда он хотел быть тренером", - добавил он.

"Думаю, что выше третьего места "Челси" не поднимется, потому что они не могут подписывать новых игроков (на клуб наложен запрет на трансферы со стороны Международной федерации футбола до лета 2020 года - прим. ТАСС). Я бы сказал, что не только это повлияет - в последнее время покупки в "Челси" были не слишком удачными. Ушли большие игроки с характером такие, как [Дидье] Дрогба, [Петр] Чех, [Вильям] Галлас, [Джон] Терри - сейчас найти таких футболистов очень сложно даже "Челси". В следующем сезоне пробиться выше "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" будет очень тяжело - если они в первый год при Лэмпарде повторят результат прошлого сезона, это было бы супер", - резюмировал Ярошик.

В составе "Челси" Лэмпард выступал с 2001 по 2014 год, сыграл 640 матчей (четвертый результат в истории клуба), в которых забил 209 мячей и сделал 150 голевых передач. Англичанин является лучшим бомбардиром в истории команды и наибольшее число раз признавался игроком года в составе "Челси" (3 раза). Вместе с командой он трижды стал чемпионом Англии, четырежды выигрывал Кубок Англии, дважды - Кубок лиги и Суперкубок Англии, по одному разу - Лигу чемпионов и Лигу Европы. Сезон-2018/19 стал для него первым в качестве главного тренера - "Дерби Каунти" под руководством Лэмпарда занял шестое место в турнирной таблице чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии) и дошел до финала плей-офф за право выхода в Английскую премьер-лигу, где уступил "Астон Вилле" со счетом 1:2.