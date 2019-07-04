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Массовый спорт

Вице-президент "Норникеля" Батехин избран председателем президиума Ночной хоккейной лиги

Он будет осуществлять контроль за реализацией программ развития хоккея как массового спорта

ТАСС, 4 июля. Старший вице-президент компании "Норникель" Сергей Батехин избран председателем президиума Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщила в четверг пресс-служба лиги.

Отмечается, что Батехин будет осуществлять контроль за реализацией программ развития хоккея как массового спорта под эгидой Ночной хоккейной лиги, а также других проектов, направленных на популяризацию вида спорта в России. Также сообщается, что программы будут осуществляться в том числе при поддержке "Норникеля".

Ночная хоккейная лига - ведущая российская любительская спортивная организация, фактически - любительский чемпионат страны по хоккею. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача Ночной лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения.

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