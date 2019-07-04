Женская сборная России по футболу примет команду Эстонии на "Сапсан-Арене"

ТАСС, 4 июля. Женская национальная команда России проведет домашний матч против сборной Эстонии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года на "Сапсан-Арене", входящей в комплекс "РЖД-Арены" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет 3 сентября.

Помимо сборных России и Эстонии, в группу А попали национальные команды Косова, Нидерландов, Словении и Турции. Отборочный цикл к чемпионату Европы стартует 26 августа 2019 года и завершится 22 сентября 2020 года. В финальную часть турнира напрямую выйдут победители девяти групп и три лучших команды, финишировавшие вторыми. Остальные шесть команд, занявшие вторые места, будут бороться за выход на чемпионат Европы в стыковых матчах, которые пройдут с 19 по 27 октября 2020 года.

Всего на турнире, который пройдет в Англии, выступят 16 национальных сборных.

Первый матч отборочного цикла сборная России сыграет на выезде против сборной Словении 30 августа. Встреча пройдет на стадионе "Об Езеру" в городе Веленье.

Женская сборная России пять раз в своей истории выступала на чемпионатах Европы (1997, 2001, 2009, 2013, 2017).