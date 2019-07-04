Российские баскетболистки проиграли в 1/4 финала чемпионата Европы

В полуфинале испанки встретятся с победителем матча Сербия - Швеция. Ранее в другой четвертьфинальной встрече сборная Великобритании победила сборную Венгрии (62:59) и узнает своих соперниц по полуфиналу в четверг по итогам матча Франция - Бельгия.

Российская команда на групповой стадии проиграла первые две встречи турнира бельгийкам (54:67) и сербкам (63:77), затем одержала победу над командой Белоруссии (76:62). Подопечные Олафа Ланге заняли третье место в группе D. В квалификационном матче за выход в 1/4 финала сборная России победила команду Италии (63:54).

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд впервые состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, выигравшая в общей сложности 21 титул. Сборная России побеждала на чемпионатах Европы три раза (2003, 2007 и 2011). Действующим чемпионом турнира является сборная Испании.

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. В матче за выход в квалификационный раунд Олимпиады-2020 россиянки сыграют с командой, проигравшей в матче Сербия - Швеция. Матч за выход в квалификацию пройдет 6 июля, начало - 13:30 мск. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.