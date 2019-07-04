Кириленко: сборная России играла с испанскими баскетболистками в матче ЧЕ почти на равных

БЕЛГРАД, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистки сборной России действовали на равных в матче чемпионата Европы с испанками, но проиграли подбор и не реализовали открытые броски. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

"Все команды здесь равны, убери два момента - сегодня была бы равная игра. Первый момент - подбор, мы его начисто проиграли. Второе - не забивали свои мячи, открытые броски. Сборная Испании ничего особенного не показала, все дело в нас", - отметил Кириленко.

В матче за выход в квалификационный раунд Олимпиады-2020 россиянки сыграют с командой, которая проиграет во встрече между сборными Сербии и Швеции. Эта игра состоится в четверг и начнется в 21:30 мск. "Теперь будем бороться за олимпийскую квалификацию. Ничего невозможного нет", - сказал президент РФБ.

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.