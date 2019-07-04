Московский этап Премьер-лиги Karate1 пройдет на арене "Мегаспорт"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский этап Премьер-лиги Karate1 пройдет на московской арене "Мегаспорт". Об этом ТАСС в четверг сообщила генеральный секретарь Федерации карате России Светлана Зайцева.

Московский этап соревнований состоится с 4 по 6 октября. На арене "Мегаспорт", расположенной на Ходынском поле, обычно проходят хоккейные соревнования. Стадион был построен к чемпионату мира по хоккею 2007 года в Москве и вмещает 14 тыс. человек. Арена неоднократно принимала матчи этапа хоккейного Евротура, а также ряд игр чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Организация турнира пока на стартовом этапе. Но уже известно, что соревнования пройдут на арене "Мегаспорт", - сообщила Зайцева.

Премьер-лига Karate1 является самой престижной серией турниров по карате в мире. В 2019 году этапы турнира уже прошли во Франции, Объединенных Арабских Эмиратах, Марокко и Китае. Следующие этапы соревнований текущего года состоятся в Японии (Токио, 6-8 сентября), России (Москва, 4-6 октября) и Испании (Мадрид, 23 ноября - 1 декабря).

Этапы Премьер-лиги Karate1 являются рейтинговыми турнирами Олимпийских игр. Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.