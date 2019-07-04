Российские теннисистки впервые с 1995 года не смогли выйти в третий круг Уимблдона

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Варвара Флинк проиграла немке Юлии Гёргес в матче второго круга Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча, длившаяся 1 час 13 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Гёргес, посеянной на турнире под 18-м номером. В следующем круге Гёргес встретится с победительницей матча между американкой Сереной Уильямс (11) и словенкой Кайей Юван.

Гёргес в прошлом году добралась до полуфинала турнира, что является высшим достижением 30-летней теннисистки на турнирах серии Большого шлема. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 17-е место, на ее счету семь титулов WTA.

22-летняя Флинк впервые принимала участие в турнире серии Большого шлема.

Ранее участие в турнире прекратили Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Маргарита Гаспарян, Мария Шарапова, Виталия Дьяченко, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Светлана Кузнецова и Дарья Касаткина. Таким образом, впервые с 1995 года российские теннисистки не смогли выйти в третий круг Уимблдона.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Ангелик Кербер.