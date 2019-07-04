Ланге: баскетболистки сборной России должны извлечь уроки из поражения от испанок на ЧЕ

БЕЛГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Женская сборная России - молодая команда, она должна извлечь уроки из поражения в четвертьфинале чемпионата Европы от испанских баскетболисток. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Олаф Ланге.

Сборная России в четверг со счетом 54:78 уступила команде Испании в матче 1/4 финала чемпионата Европы. В матче за выход в квалификационный раунд Олимпиады-2020 россиянки сыграют с командой, которая проиграет во встрече между сборными Сербии и Швеции. Эта игра состоится в четверг и начнется в 21:30 мск.

"Признаться, я думал, что игра будет более равной, но мы допустили слишком много ошибок. Подборы были ужасными, и испанки смогли построить свою игру, отталкиваясь от этого, - сказал Ланге. - Во второй половине мы сыграли чуть лучше, но так и не смогли вернуться в игру. Действующие чемпионки показали, кто они, и заслуженно победили".

"Сегодня у нас защиты просто не существовало. Но у нас молодая команда, мы продолжаем расти, и надо просто извлечь уроки из такого поражения", - добавил тренер.

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.