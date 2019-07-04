Вадеева: баскетболистки сборной России будут рвать и метать, чтобы попасть на Олимпиаду

БЕЛГРАД, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистки сборной России будут рвать и метать, чтобы попасть в квалификацию на Олимпиаду 2020 года. Такое мнение ТАСС высказала в четверг после матча чемпионата Европы с испанками центровая российской сборной Мария Вадеева.

Сборная России в четверг со счетом 54:78 уступила команде Испании в матче 1/4 финала чемпионата Европы. В матче за выход в квалификационный раунд Олимпиады-2020 россиянки сыграют с командой, которая проиграет во встрече между сборными Сербии и Швеции. Эта игра состоится в четверг и начнется в 21:30 мск.

"Они нас хорошо разобрали. И весь подбор забрали. Честно, настрой у нас был боевой. Все хотели, все рвались, но, видимо, перегорели", - сказала Вадеева.

Спортсменка призналась, что ей не важно, с кем встречаться в матче за выход в квалификацию к Олимпиаде-2020. "Я не буду смотреть, кто наш следующий соперник - всех уважаю, но за попадание на Олимпиаду мы будем биться, рвать и метать", - сказала она.

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.