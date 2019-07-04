Белякова: поражение от испанок на ЧЕ стало одним из самых тяжелых для баскетболисток РФ

БЕЛГРАД, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистки сборной России потерпели одно из самых тяжелых поражений на чемпионате Европы от испанок, но должны продолжать бороться за олимпийскую квалификацию. Такое мнение журналистам высказала в четверг после матча защитник российской сборной Евгения Белякова.

В четверг сборная России со счетом 54:78 уступила команде Испании в матче 1/4 финала чемпионата Европы. В матче за выход в квалификационный раунд Олимпиады-2020 россиянки сыграют с командой, которая проиграет во встрече между сборными Сербии и Швеции. Эта игра состоится в четверг и начнется в 21:30 мск.

"Всегда обидно проигрывать, но это одно из самых тяжелых поражений для меня, - сказала Белякова. - Но турнир для нас не закончен, он продолжается. Мы продолжаем бороться за олимпийскую квалификацию, поэтому нам не надо расстраиваться, а надо выполнить свою цель".

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.