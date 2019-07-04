Игра женской сборной России на Евробаскете довела Татьяну Овечкину до слез

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Игра женской сборной России в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу против испанок была "бесхозной", поскольку ни на площадке, ни вне ее не нашлось человека, который бы сумел управлять ее ходом. Такое мнение ТАСС в четверг высказала двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина, которая призналась, что игра национальной команды довела ее до слез.
Сборная России в четверг под руководством немецкого специалиста Олафа Ланге уступила испанкам со счетом 54:78.
"Девчонки у нас очень хорошие, техничные, классные, но, к большому сожалению, ни на площадке, ни вне ее не было хозяина, команда была бесхозная, - сказала Овечкина, мать российского хоккеиста Александра Овечкина. - Они не знали, что делать: "большие" и "маленькие" бегали сами по себе. Как можно было допустить, чтобы девочки оставались без паса, куда смотрит тренер? Если они выходят играть тремя "маленькими", тогда нужно прессинговать, использовать групповой отбор".
"Зачем нужен был тренер? Он же сдался уже в третьей четверти, сидел полностью отрешенный. Тренер всегда должен сдаваться последним, бегать по площадке, подбадривать игроков, к каждому иметь свой подход. А он что может сказать, сидит как дурачок, я аж разревелась", - призналась Овечкина.
Надо пробовать российских тренеров
Собеседница агентства считает, что Российской федерации баскетбола стоит задуматься над тем, чтобы национальную команду возглавил российский тренер. "Считаю, надо пробовать наших ребят, наших тренеров-женщин, у нас хорошие специалисты", - отметила она.
"У нас есть очень техничная Маша Вадеева, но с ней же надо играть, ей надо доставлять мяч, дать человеку пас. А Маша и мяч сама подбирает, и сама его выводит. И мы молчим, но потом все ее будем ругать, а ругать надо тренеров. Я сама была разыгрывающей и старалась, чтобы забивали "большие", но им надо дать мяч", - сказала она.
При этом Овечкина уверена, что в матче за выход в квалификационный раунд Олимпиады 2020 года россиянки одержат победу. Соперник станет известен после матча Сербия - Швеция, россиянки сыграют с проигравшей командой 6 июля.