Игра женской сборной России на Евробаскете довела Татьяну Овечкину до слез

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Игра женской сборной России в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу против испанок была "бесхозной", поскольку ни на площадке, ни вне ее не нашлось человека, который бы сумел управлять ее ходом. Такое мнение ТАСС в четверг высказала двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина, которая призналась, что игра национальной команды довела ее до слез.

Сборная России в четверг под руководством немецкого специалиста Олафа Ланге уступила испанкам со счетом 54:78.

"Девчонки у нас очень хорошие, техничные, классные, но, к большому сожалению, ни на площадке, ни вне ее не было хозяина, команда была бесхозная, - сказала Овечкина, мать российского хоккеиста Александра Овечкина. - Они не знали, что делать: "большие" и "маленькие" бегали сами по себе. Как можно было допустить, чтобы девочки оставались без паса, куда смотрит тренер? Если они выходят играть тремя "маленькими", тогда нужно прессинговать, использовать групповой отбор".