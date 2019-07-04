Чагин: включение мотозачета в "Шелковый путь" накладывает дополнительную ответственность

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Включение класса мотоциклов в программу ралли "Шелковый путь" накладывает дополнительную ответственность на организаторов гонки. Такое мнение ТАСС в четверг высказал руководитель "Шелкового пути" Владимир Чагин.

Ралли "Шелковый путь" проводится в девятый раз, в 2019 году мотоциклисты впервые примут участие в гонке. В январе Международная мотоциклетная федерация (FIM) включила ралли в календарь чемпионата мира по кросс-кантри. "Шелковый путь" станет наиболее продолжительным мероприятием чемпионата мира по кросс-кантри.

"У нас всегда были всего две категории - автомобили и грузовики, в этом году по многочисленным пожеланиям мотокоманд впервые будет мотозачет. Для нас это большая ответственность, - отметил Чагин. - Нужно было добавить медицинское обеспечение, системы контроля, увеличить количество организаторов. Появилась та часть дирекции, которая обслуживает именно мотозачет ралли".

"Здесь присутствуют наблюдатели FIM. Надеемся, что все пройдет успешно и мы справимся с нашими возросшими задачами", - добавил Чагин.

Девятое ралли "Шелковый путь" стартует 6 июля в Иркутске, завершится гонка 16 июля в китайском Дуньхуане. Протяженность ралли-марафона составит 5000 км. Всего ралли будет состоять из 10 этапов.