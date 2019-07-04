РФС поддержал идею выдвижения Казани в кандидаты на право проведения Суперкубка УЕФА

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) поддержал инициативу выдвижения Казани в кандидаты на право проведения матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов. Об этом ТАСС сообщил президент РФС Александр Дюков.

"Сегодня бюро исполкома РФС приняло решение поддержать инициативу по выдвижению Казани на право проведения матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов, - сказал Дюков. - Столица Татарстана имеет достаточно большой опыт проведения крупнейших международных соревнований. Здесь проводились матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, Универсиада-2013 и другие статусные турниры. Убежден, что в случае положительного решения со стороны УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций] Казань достойно проведет Суперкубок с участием сильнейших европейских клубов".

Бюро исполкома поручило администрации РФС направить в УЕФА необходимые для заявки документы.