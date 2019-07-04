Руководство Паралимпийского комитета России положительно оценивает подготовку к Играм-2020

АЛЕКСИН /Тульская область/, 4 июля. /ТАСС/. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин и первый вице-президент ПКР Павел Рожков положительно оценили ход подготовки к Паралимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом они сообщили ТАСС в четверг во время встречи с членами национальной сборной на тренировочном сборе в Алексине (Тульская область).

Руководство ПКР посетило тренировки паралимпийских сборных по стрельбе из лука, пауэрлифтингу, мужской и женской команд по волейболу сидя. Лукин и Рожков пообщались со спортсменами и тренерским штабом, обсудили вопросы подготовки к Играм в Токио, а также проблемы и пожелания.

"Я положительно оцениваю подготовку к Играм и в целом всем удовлетворен, но, что более важно, удовлетворены спортсмены, - сказал Лукин. - У сборной одна проблема - подготовиться к Играм, это мы со всеми обсуждаем. Если есть какие-то вопросы, стараемся решать в рамках нашей компетенции. Именно поэтому мы и встречаемся с командами, спортсменами, тренерами, стараемся, чтобы все было в порядке".

Рожков отметил успехи национальной сборной по стрельбе из лука. "Мы сегодня лучников поздравили, потому что они по итогам чемпионата мира завоевали восемь лицензий. Это очень здорово, потому что это большая часть команды на Играх, теперь они без нервов, спокойно могут выстраивать свою программу подготовки к Паралимпийским играм, у них впереди еще два международных старта, где ребята смогут заработать еще дополнительные лицензии. Также со старшим тренером и членами команды мы обговорили возможные места проведения заключительного сбора - это, возможно, будет либо Бурятия, либо Забайкалье, как они будут оттуда перелетать непосредственно в Токио", - сказал Рожков.

Спортсмены обратили внимание на необходимость ревизии инвалидных колясок. "Важный вопрос инвентаря и того оборудования, с которым они будут выступать на Играх, ведь большинство спортсменов - колясочники, и они обратили внимание на то, что необходимо провести ревизию колясок, успеть закупить их в оставшееся время. Важно, чтобы они смогли эти коляски обкатать, ведь невозможно сразу поехать выступать, еще неизвестно, будет больше пользы или вреда от этого. Мы обсудили календарь тренировок и соревнований на следующий год, чтобы подойти на пик формы к Играм в Токио, обычно в таких обсуждениях участвуют только тренеры и начальники команд, но очень важно послушать самих спортсменов, чтобы они рассказали, чем живут", - добавил Рожков ТАСС.

Сборная России по пауэрлифтингу проводит заключительный тренировочный сбор перед чемпионатом мира, который пройдет в Казахстане с 10 по 21 июля. На соревнованиях российские спортсмены смогут завоевать очки в международный рейтинг, необходимые для завоевания лицензий на Игры в Токио.

Лучше проиграть сегодня, чем в Токио

Женская команда России по волейболу сидя уже имеет лицензию на участие в Паралимпийских играх, завоевав золотые медали на чемпионате мира. Мужская сборная на сборе в Алексине готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Будапеште с 13 по 21 июля. Для завоевания путевки национальной команде необходимо одержать победу в европейском первенстве или стать серебряным призером в случае победы сборной Боснии и Герцеговины.

После всех тренировок россияне провели товарищеский матч с командой Ирана, которая является шестикратным чемпионом и двукратным серебряным призером Паралимпийских игр. Поддержать российскую сборную пришли все спортсмены - представители других видов спорта, которые тренируются на базе в Алексине. В упорной борьбе победу со счетом 3-2 одержала команда Ирана.

"Матч был прекрасным, мы проиграли пару очков в упорной борьбе, но это важнее победы, потому что Иран - это чемпион мира, сильнейшая команда, а мы только отбираемся на Паралимпийские игры. Ребята показали отличную игру, их можно только поздравить. Я сказал нашим спортсменам, что лучше проиграть сегодня и победить в Токио, чем наоборот, они поняли и улыбнулись. Подготовка идет штатно, никаких жалоб не было, все идет нормально, если не будет никаких эксцессов, то мы подготовимся на нашем обычном, то есть хорошем уровне", - подчеркнул Лукин в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Иранцам я сказал спасибо за науку, за то, что приехали. Мы будем и дальше дружить везде, кроме спортивных соревнований. Я думаю, что помощь иранской команды будет не лишней, потому что играть нужно с сильным соперником", - добавил Лукин.

Рожков отметил уровень тренировочной базы в Алексине. "Для нас эта база фартовая, мы отсюда выезжаем и завоевываем медали самого высокого достоинства. Здесь мы проводили большое количество соревнований, приезжало руководство Международного паралимпийского комитета и отмечало, что эта база является одной из лучших в мире. Не каждая страна может похвастаться наличием такой базы и профессионального коллектива, который здесь работает", - заключил Рожков.

Летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября. На Играх будет разыграно 540 комплектов медалей в 22 видах спорта. Ожидается, что в Паралимпийских играх примут участие 4400 спортсменов. В программу Игр включены два новых вида спорта - бадминтон и тхэквондо.