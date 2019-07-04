Матч за Суперкубок России по футболу пройдет без использования системы видеопомощи

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Система видеопомощи арбитрам (VAR) не будет использоваться во время матча за Суперкубок России по футболу. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава проекта по внедрению данной технологии в российском футболе Леонид Калошин.

В первом матче сезона-2019/20, который состоится 6 июля, встретятся петербургский "Зенит" и московский "Локомотив". Игра пройдет в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Петровском парке. Начало запланировано на 19:00 мск.

"VAR не будет использоваться в матче за Суперкубок России", - сказал Калошин.

Матч за Суперкубок России мог стать первым под эгидой Российской премьер-лиги с применением системы VAR. В сезоне-2018/19 пять игр Кубка России и четыре стыковые встречи за право сыграть в премьер-лиге чемпионате России, на которых работала технология, прошли под эгидой Российского футбольного союза (РФС).