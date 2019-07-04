Лапочкин рассудит матч за Суперкубок России по футболу между "Зенитом" и "Локомотивом"

ТАСС, 4 июля. Судейская бригада во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга рассудит матч Олимп - Суперкубка России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом". Об этом сообщила в четверг пресс-служба Российского футбольного клуба (РФС).

Помогать Лапочкину будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный), резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Ранее в четверг стало известно, что бюро исполкома РФС признало Лапочкина лучшим судьей по итогам сезона-2018/19.

Встреча пройдет в субботу в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Петровском парке, начало - 19:00 мск. Розыгрыш Суперкубка России проводится с 2003 года, наибольшее количество побед на счету ЦСКА (7), четырежды обладателем трофея становился "Зенит", на счету "Локомотива" два титула. В прошлом году обладателем Суперкубка России стал ЦСКА, обыгравший в дополнительное время "Локомотив" (1:0). "Зенит" и "Локомотив" встречались дважды в матчах за Суперкубок России (2008, 2015), оба раза победу одерживал клуб из Санкт-Петербурга.