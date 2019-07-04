Дзюдоистка Гущина завоевала бронзу в весе свыше 70 кг на Универсиаде в Италии

ТАСС, 4 июля. Российская дзюдоистка Анна Гущина завоевала бронзовую медаль в весовой категории свыше 70 кг на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Победила в соревнованиях кореянка Ми Чжи Хан, второе место у японки Майи Акибы. Еще одна бронза у Себилы Акбулут (Турция).

Российская команда занимает восьмое место в общекомандном зачете, завоевав серебряную и три бронзовые медали, лидируют сборные США и Китая (по 3-1-0), на третьем месте команда Японии (2-3-0).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля, всего на Играх будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта.