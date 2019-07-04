Власти Татарстана надеются на положительное решение по проведению Суперкубка УЕФА в Казани

"Приветствуем решение исполкома РФС о рекомендации Казани в качестве кандидата на право проведение Суперкубка УЕФА и надеемся на положительное решение", - сказала она.

КАЗАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Руководство Татарстана приветствует решение Российского футбольного союза (РФС) о поддержке инициативы выдвижения Казани в кандидаты на право проведения матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов и надеется на положительное решение. Об этом в четверг ТАСС сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Галимова уточнила, что Казань зарекомендовала себя как центр сосредоточения спортивных состязаний разного уровня.

"Мы исходим из того, что имеющаяся инфраструктура и опыт проведения мировых первенств должны активно использоваться. В частности, об этом шла речь в рамках рабочей встречи президента республики Рустама Минниханова с министром спорта России Павлом Колобковым 19 июня, в ходе которой была достигнута договоренность о формировании плана всероссийских и международных спортивных мероприятий в Республике Татарстан", - сказала она.

Суперкубок УЕФА разыгрывается с 1973 года, впервые его завоевал голландский "Аякс". До 1999 года трофей оспаривали обладатели Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков, причем долгие годы Суперкубок разыгрывался в двухматчевом противостоянии, последние 20 лет за него борются победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (впоследствии - Лиги Европы). С 1998 по 2012 год матч за Суперкубок проходил в Монако, с 2013 года встречи проводятся на различных стадионах Европы, Россия ни разу не принимала подобные матчи. В 2019 году розыгрыш трофея состоится на новой арене турецкого клуба "Бешикташ" в Стамбуле 14 августа в матче между английскими "Ливерпулем" и "Челси", в 2020-м - на стадионе "Драгау" в португальском Порту.