"Зенит" подписал контракт с бразильским футболистом "Гамбурга" Дугласом Сантосом

Контракт с 25-летним игроком рассчитан на пять лет.

ТАСС, 4 июля. Российский футбольный клуб "Зенит" подписал соглашение с бразильским защитником немецкого "Гамбурга" Дугласом Сантосом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба петербургской команды.

Футболист перешел в "Гамбург" из бразильского "Атлетико Минейро" летом 2016 года. В прошедшем сезоне Дуглас Сантос сыграл 38 матчей в различных турнирах, дважды отличился и сделал семь голевых передач. Ранее игрок выступал за бразильские "Наутико" и "Атлетико Минейро", испанскую "Гранаду" и итальянский "Удинезе". В составе "Атлетико Минейро" он стал победителем Кубка Бразилии (2014) и Суперкубка Южной Америки (2014), в котором встречаются победители двух важнейших клубных турниров континента - Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.

В составе сборной он стал олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

В прошедшем сезоне "Зенит" стал чемпионом России и напрямую пробился в групповой этап Лиги чемпионов.