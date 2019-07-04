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Футбол в России

"Зенит" подписал контракт с бразильским футболистом "Гамбурга" Дугласом Сантосом

Контракт с 25-летним защитником рассчитан на пять лет
Дуглас Сантос EPA-EFE/SRDJAN SUK
Описание
Дуглас Сантос
© EPA-EFE/SRDJAN SUK

ТАСС, 4 июля. Российский футбольный клуб "Зенит" подписал соглашение с бразильским защитником немецкого "Гамбурга" Дугласом Сантосом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба петербургской команды.

Контракт с 25-летним игроком рассчитан на пять лет.

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Футболист перешел в "Гамбург" из бразильского "Атлетико Минейро" летом 2016 года. В прошедшем сезоне Дуглас Сантос сыграл 38 матчей в различных турнирах, дважды отличился и сделал семь голевых передач. Ранее игрок выступал за бразильские "Наутико" и "Атлетико Минейро", испанскую "Гранаду" и итальянский "Удинезе". В составе "Атлетико Минейро" он стал победителем Кубка Бразилии (2014) и Суперкубка Южной Америки (2014), в котором встречаются победители двух важнейших клубных турниров континента - Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.

В составе сборной он стал олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

В прошедшем сезоне "Зенит" стал чемпионом России и напрямую пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

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