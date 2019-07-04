Россиянки уступили в 1/4 финала Евробаскета и сыграют за выход в квалификацию ОИ-2020

БЕЛГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу не смогла побороться за медали чемпионата Европы. В четвертьфинальном матче команда Олафа Ланге потерпела поражение от действующих обладателей титула - сборной Испании - 54:78. Тем не менее российские баскетболистки не покидают турнир, а продолжат борьбу за попадание в квалификацию на Олимпийские игры 2020 года. В олимпийский отборочный турнир попадут шесть сборных: полуфиналисты и две лучшие команды из проигравших в четвертьфинале. В матче за выход в квалификационный раунд Игр россиянки встретятся с командой Швеции, которая проиграла в 1/4 финала команде Сербии (49:87). В матче с испанками сборная России провалилась в двух компонентах: подборах и реализации бросков. По мнению президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко, за исключением этих двух моментов игра была равной.

"Все команды здесь равны, убери два момента - сегодня была бы равная игра. Первый момент - подбор, мы его начисто проиграли. Второе - не забивали свои мячи, открытые броски. Сборная Испании ничего особенного не показала, все дело в нас", - отметил Кириленко. Самым результативным игроком встречи стала испанка Асту Ндур, набравшая 24 очка. В составе сборной России никто не набрал больше 10 очков. Самой результативной стала Ксения Левченко - у нее 8 очков. Играли без защиты Как признался после игры главный тренер россиянок, он ожидал совершенно другой игры от команды. "Признаться, я думал, что игра будет более равной, но мы допустили слишком много ошибок. Подборы были ужасными, и испанки смогли построить свою игру, отталкиваясь от этого, - сказал Ланге. - Во второй половине мы сыграли чуть лучше, но так и не смогли вернуться в игру. Действующие чемпионки показали, кто они, и заслуженно победили". "Сегодня у нас защиты просто не существовало. Но у нас молодая команда, мы продолжаем расти, и надо просто извлечь уроки из такого поражения", - добавил тренер.

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