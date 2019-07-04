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Женский чемпионат Европы по баскетболу

Россиянки уступили в 1/4 финала Евробаскета и сыграют за выход в квалификацию ОИ-2020

Сборная России проиграла действующим чемпионкам Европы испанкам со счетом 54:78
Екатерина Федоренкова (справа) и Анна Крус AP Photo/Darko Vojinovic
Описание
Екатерина Федоренкова (справа) и Анна Крус
© AP Photo/Darko Vojinovic

БЕЛГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу не смогла побороться за медали чемпионата Европы. В четвертьфинальном матче команда Олафа Ланге потерпела поражение от действующих обладателей титула - сборной Испании - 54:78. Тем не менее российские баскетболистки не покидают турнир, а продолжат борьбу за попадание в квалификацию на Олимпийские игры 2020 года.

В олимпийский отборочный турнир попадут шесть сборных: полуфиналисты и две лучшие команды из проигравших в четвертьфинале. В матче за выход в квалификационный раунд Игр россиянки встретятся с командой Швеции, которая проиграла в 1/4 финала команде Сербии (49:87).

В матче с испанками сборная России провалилась в двух компонентах: подборах и реализации бросков. По мнению президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко, за исключением этих двух моментов игра была равной.

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"Все команды здесь равны, убери два момента - сегодня была бы равная игра. Первый момент - подбор, мы его начисто проиграли. Второе - не забивали свои мячи, открытые броски. Сборная Испании ничего особенного не показала, все дело в нас", - отметил Кириленко.

Самым результативным игроком встречи стала испанка Асту Ндур, набравшая 24 очка. В составе сборной России никто не набрал больше 10 очков. Самой результативной стала Ксения Левченко - у нее 8 очков.

Играли без защиты

Как признался после игры главный тренер россиянок, он ожидал совершенно другой игры от команды. "Признаться, я думал, что игра будет более равной, но мы допустили слишком много ошибок. Подборы были ужасными, и испанки смогли построить свою игру, отталкиваясь от этого, - сказал Ланге. - Во второй половине мы сыграли чуть лучше, но так и не смогли вернуться в игру. Действующие чемпионки показали, кто они, и заслуженно победили".

"Сегодня у нас защиты просто не существовало. Но у нас молодая команда, мы продолжаем расти, и надо просто извлечь уроки из такого поражения", - добавил тренер.

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Защитник Евгения Белякова откровенно призналась, что матч против команды Испании стал худшим в истории сборной России на ее памяти. "Всегда обидно проигрывать, но это одно из самых тяжелых поражений для меня, - сказала она. - Но турнир для нас не закончен, он продолжается. Мы продолжаем бороться за олимпийскую квалификацию, поэтому нам не надо расстраиваться, а надо выполнить свою цель".

Матч за выход в квалификацию пройдет 6 июля. Как призналась ТАСС лидер сборной Мария Вадеева, ей не важно, с кем встречаться в этой игре. "Я не буду смотреть, кто наш следующий соперник - всех уважаю, но за попадание на Олимпиаду мы будем биться, рвать и метать".

Возвращаясь к матчу с испанками Вадеева добавила, что российская команда могла "перегореть": "Они нас хорошо разобрали. И весь подбор они забрали. Честно, настрой был боевой. Все хотели, все рвались, но, видимо, "перегорели", - сказала Вадеева.

Кириленко заявил ТАСС, что теперь все в руках сборной России: "Будем бороться за олимпийскую квалификацию. Ничего невозможного нет".

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