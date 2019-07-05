Футболист Гризманн заработает €105 млн за пять лет в "Барселоне"

ТАСС, 5 июля. Французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн подпишет пятилетний контракт с футбольным клубом "Барселона", по которому заработает €105 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

По информации источника, Гризманн подписал предварительное соглашение, согласно которому в первые два года зарплата 28-летнего футболиста составит €18 млн, на третий год она вырастет до €21 млн, на четвертый - до €23 млн и на пятый - до €25 млн. Таким образом, средняя зарплата в год игрока за время пребывания в "Барселоне" составит €21 млн - столько же сейчас игрок получает в "Атлетико" в год по новому контракту, заключенному в июне 2018 года.

Ранее сообщалось, что некоторые игроки "Барселоны" высказались против трансфера Гризманна из-за его отказа перейти в каталонский клуб в самом конце летнего трансферного окна прошлого года.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. За это время он выиграл с клубом Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/18) и Суперкубок УЕФА (2018). В составе "Атлетико" нападающий провел 257 матчей во всех турнирах, в которых забил 133 гола и отдал 50 результативных передач. В сезоне-2015/16 француз был признан лучшим игроком чемпионата Испании, в 2016 году стал футболистом года во Франции. Также француз выступал за испанский "Реал Сосьедад".

В составе национальной команды он выступает с 2014 года, игрок провел 70 матчей, в которых забил 29 голов. Гризманн был признан лучшим игроком чемпионата Европы 2016 года, завоевав с командой серебро. На чемпионате мира 2018 года, который проходил в России, нападающий в составе национальной команды стал победителем турнира, он был лучшим по системе "гол+пас", в семи матчах забив 4 гола и отдав 2 голевых паса. В 2018 году Гризманн стал обладателем "Бронзового мяча", который вручается игроку, занявшему третье место в голосовании за "Золотой мяч" (приз лучшему футболисту года в мире).