СМИ: "Арсенал" предлагает €35 млн за футболиста "Реала" Лукаса Васкеса

ТАСС, 5 июля. Английский футбольный клуб "Арсенал" намерен приобрести игрока испанского "Реала" Лукаса Васкеса за €35 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание AS.

По информации источника, о переходе 28-летнего полузащитника может быть объявлено уже на следующей неделе. Сам футболист хочет получать больше игровой практики, он намерен попасть в состав национальной сборной на чемпионат Европы 2020 года.

На игрока также претендуют немецкая "Бавария", французский ПСЖ и итальянский "Интер".

В составе "Реала" Васкес провел 183 матча во всех турнирах, отличился 21 раз и отдал 44 голевые передачи. Вместе с командой он стал чемпионом Испании (2017), обладателем Суперкубка Испании (2018), трижды побеждал в Лиге чемпионов (2016, 2017, 2018), дважды - в Суперкубке УЕФА (2017, 2018) и трижды на клубном чемпионате мира (2016, 2017, 2018).

В прошедшем сезоне он сыграл 47 встреч, в которых отметился пятью голами и четырьмя голевыми передачами.

В составе сборной страны Васкес сыграл девять матчей, не отметившись результативными действиями. Он принимал участие в чемпионате Европы 2016 года и чемпионате мира 2018 года в России.