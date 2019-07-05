Футболист "Локомотива" Фарфан в пятницу перенесет операцию на колене

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Операция на колене будет проведена нападающему московского футбольного клуба "Локомотив" Джефферсону Фафрану в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

34-летний форвард получил тяжелое повреждение в расположении сборной Перу, которая выступает на Кубке Америки в Бразилии. Фарфан принял участие в трех матчах, забив один мяч и отдав одну голевую передачу. Он помог команде выйти в плей-офф, где перуанцы в четвертьфинале обыграли сборную Уругвая (0:0, 5-4 по пенальти), а в полуфинале оказались сильнее команды Чили - 3:0. В финале турнира, который пройдет 7 июля в Рио-де-Жанейро, сборная Перу сыграет против команды Бразилии.

"Фарфана обследовали два дня, операцию назначили на пятницу. О сроках восстановления можно будет сказать после операции. Сейчас Джефферсон чувствует себя хорошо", - рассказали в пресс-службе.

В "Локомотив" Фарфан перешел в 2017 году на правах свободного агента, до этого он выступал за "Аль-Джазиру" из ОАЭ. За столичную команду он провел 66 матчей, забив 24 гола и отдав 12 результативных передач. В составе "Локомотива" нападающий становился чемпионом России и дважды - обладателем кубка страны. Также он выступал за перуанский "Альянс Лима", голландский ПСВ и немецкий "Шальке".