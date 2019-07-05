Матч за Суперкубок России по футболу пройдет без применения повышенных мер безопасности

Как сообщил представитель премьер-лиги, для обеспечения безопасности на матче будет использовано достаточное для этого количество сотрудников, не став при этом раскрывать их число.

"У нас для каждого матча принимаются те меры, которые мы считаем нужными. Повышенных мер не предусмотрено", - сказал Мейтин.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Матч за Олимп - Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" пройдет без применения повышенных мер безопасности. Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин.

В управляющей компании "Динамо" подтвердили данные РПЛ о том, что повышенных мер безопасности на игре не будет. Также в компании опровергли предположения о том, что в связи с проведением на стадионе "Динамо" концерта американской группы Kiss газон пострадал и может быть не готов к игре.

"Стадион полностью готов к матчу за Суперкубок России 6 июля", - заявили ТАСС в пресс-службе УК "Динамо".

В ожидании нового рекорда посещаемости

Как сообщили ТАСС в РПЛ, по состоянию на четверг на игру между "Зенитом" и "Локомотивом" продано около 23 тыс. билетов. "В продаже билетов почти не осталось", - добавили в пресс-службе организации.

Таким образом, скорее всего, на матче за Суперкубок России будет установлен рекорд посещаемости обновленного стадиона в Петровском парке. На арене, которая реконструировалась с 2008 по 2018 год, до этого прошел всего один матч - в конце мая игру между "Динамо" и тульским "Арсеналом", завершившуюся со счетом 3:3, посетили 23 тысячи 340 зрителей. Максимальная вместимость стадиона, на котором сыграют "Зенит" и "Локомотив", составляет 25 тысяч 716 человек.

На предстоящем матче будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным, которого Российский футбольный союз признал лучшим судьей по итогам сезона-2018/19. Вопреки ожиданиям, игра пройдет без использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Эта встреча могла стать первой под эгидой РПЛ, в которой бы использовалась данная технология. Теперь же, как планируется, она начнет работать с первого тура нового розыгрыша чемпионата России.

В сезоне-2018/19 система VAR работала на пяти играх Кубка России и четырех стыковых встречах за право сыграть в стартующем на следующей неделе чемпионате России. Эти девять игр проводились под эгидой Российского футбольного союза.

Ограничение движения

Столичный департамент транспорта накануне сообщил об ограничении движения на улицах в районе стадиона "Динамо". В связи с проведением игры 6 июля с 6:00 до 23:00 будет полностью перекрыто движение по Трудовой, Дворцовой и Московской аллеям. Также с 15:00 до 23:00 перекроют движение по Театральной аллее и Милицейскому переулку. Движение общественного транспорта по этим улицам будет осуществляться до 16:00.

Кроме того, с 15:00 до 23:00 будет ограничено движение по крайней правой полосе на участке дублера Ленинградского проспекта от съезда на Московскую аллею до пересечения с Театральной аллеей.