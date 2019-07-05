Матч за Суперкубок России по футболу пройдет без применения повышенных мер безопасности

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Матч за Олимп - Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" пройдет без применения повышенных мер безопасности. Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин.
Встреча между действующими чемпионом страны и обладателем национального кубка пройдет в субботу на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина". Начало игры - 19:00 мск.
"У нас для каждого матча принимаются те меры, которые мы считаем нужными. Повышенных мер не предусмотрено", - сказал Мейтин.
Как сообщил представитель премьер-лиги, для обеспечения безопасности на матче будет использовано достаточное для этого количество сотрудников, не став при этом раскрывать их число.
В управляющей компании "Динамо" подтвердили данные РПЛ о том, что повышенных мер безопасности на игре не будет. Также в компании опровергли предположения о том, что в связи с проведением на стадионе "Динамо" концерта американской группы Kiss газон пострадал и может быть не готов к игре.
"Стадион полностью готов к матчу за Суперкубок России 6 июля", - заявили ТАСС в пресс-службе УК "Динамо".
В ожидании нового рекорда посещаемости
Как сообщили ТАСС в РПЛ, по состоянию на четверг на игру между "Зенитом" и "Локомотивом" продано около 23 тыс. билетов. "В продаже билетов почти не осталось", - добавили в пресс-службе организации.
Таким образом, скорее всего, на матче за Суперкубок России будет установлен рекорд посещаемости обновленного стадиона в Петровском парке. На арене, которая реконструировалась с 2008 по 2018 год, до этого прошел всего один матч - в конце мая игру между "Динамо" и тульским "Арсеналом", завершившуюся со счетом 3:3, посетили 23 тысячи 340 зрителей. Максимальная вместимость стадиона, на котором сыграют "Зенит" и "Локомотив", составляет 25 тысяч 716 человек.
На предстоящем матче будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным, которого Российский футбольный союз признал лучшим судьей по итогам сезона-2018/19. Вопреки ожиданиям, игра пройдет без использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Эта встреча могла стать первой под эгидой РПЛ, в которой бы использовалась данная технология. Теперь же, как планируется, она начнет работать с первого тура нового розыгрыша чемпионата России.
В сезоне-2018/19 система VAR работала на пяти играх Кубка России и четырех стыковых встречах за право сыграть в стартующем на следующей неделе чемпионате России. Эти девять игр проводились под эгидой Российского футбольного союза.
Ограничение движения
Столичный департамент транспорта накануне сообщил об ограничении движения на улицах в районе стадиона "Динамо". В связи с проведением игры 6 июля с 6:00 до 23:00 будет полностью перекрыто движение по Трудовой, Дворцовой и Московской аллеям. Также с 15:00 до 23:00 перекроют движение по Театральной аллее и Милицейскому переулку. Движение общественного транспорта по этим улицам будет осуществляться до 16:00.
Кроме того, с 15:00 до 23:00 будет ограничено движение по крайней правой полосе на участке дублера Ленинградского проспекта от съезда на Московскую аллею до пересечения с Театральной аллеей.