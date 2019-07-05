СМИ: "Барселона" готова продать футболиста Умтити за €60 млн

ТАСС, 5 июля. Испанский футбольный клуб "Барселона" готова расстаться с защитником клуба французом Самуэлем Умтити за €60 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mirror.

В трансфере 25-летнего защитника заинтересованы английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Этим летом "Барселона" намерена приобрести французского нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна и бразильского форварда ПСЖ Неймара, в связи с чем ей требуются финансовые средства. Ранее клуб продал голландского голкипера Яспера Силлессена, португальского полузащитника Андре Гомеша, испанского полузащитника Дениса Суареса и испанского нападающего Пако Алькасера.

Умтити выступает за "Барселону" с 2016 года. В ее составе он провел 98 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав один голевой пас. Вместе с "Барселоной" он стал двукратным чемпионом Испании (2018, 2019) и обладателем кубка страны (2017, 2018) и трехкратным победителем Суперкубка Испании (2017, 2018, 2019).

В прошлом сезоне Умтити сыграл 15 матчей за клуб во всех турнирах, сделав одну голевую передачу. Большую часть сезона игрок пропустил из-за травмы колена.

За сборную страны француз провел 31 матч и забил четыре мяча. На чемпионате мира в России 2018 года он сыграл шесть матчей и забил победный мяч в полуфинальном матче против сборной Бельгии (1:0). Сборная Франция выиграла турнир. Также Умтити стал чемпионом мира среди игроков не старше 20 лет (2013).