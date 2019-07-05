Почетный член МОК Смирнов считает недоразумением обвинения в коррупции в адрес Попова

Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги на тот момент действующему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, а тот перераспределил их между несколькими членами МОК, в числе которых были Попов и олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Сергей Бубка.

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Заявление бывшего губернатора Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала о том, что четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов получил деньги за голос при выборе бразильского города столицей Олимпиады 2016 года являются недоразумением. Такое мнение ТАСС высказал почетный член МОК, бывший президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.

"Речь идет о великих спортсменах, - сказал Смирнов. - Попова я очень хорошо знаю, он мой коллега. Думаю, что это недоразумение, потому что Попов порядочный человек, выдающийся спортсмен".

"Подобного рода обвинения возникали не раз на протяжении истории олимпийского движения, поскольку выдвижение кандидатур всегда связано с денежными затратами. Сейчас нужно в этом спокойно разбираться, есть соответствующая процедура. Мы встречались с Александром на последней сессии МОК [в Лозанне], нормально разговаривали. Я не хочу в это верить", - добавил он.

Собеседник агентства не исключает, что имена выдающихся спортсменов назвали специально, чтобы отвести подозрение от других лиц, которые могут быть причастны к этому делу. "Думаю, надо опираться на реальную информацию, а не на подобные сообщения. Попов - зрелый, взрослый человек, с блестящим прошлым. Я даже не допускаю мысли о том, что он в этом замешан", - заявил Смирнов.

Попов с 2000 по 2016 год был членом МОК, на данный момент россиянин является почетным членом МОК, не имеющим права голоса. Бубка с 2008 года является действующим членом организации и возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины.