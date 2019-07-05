МОК начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в отношении Александра Попова, Сергея Бубки и других членов организации по подозрению в получении взяток при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.
Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги на тот момент действующему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, а тот перераспределил их между несколькими членами МОК, в числе которых были Попов и Бубка.
"Глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на утверждения бывшего губернатора штата Рио Сержио Кабрала, который уже отбывает тюремный срок за коррупцию. Он связался с членами МОК, упомянутыми в показаниях", - сообщили в МОК.
"МОК полностью заинтересован в решении любых проблем, в том числе тех, которые относятся ко времени, предшествующему реформам по Agenda-2020 (программе развития олимпийского движения - прим. ТАСС). С помощью этих реформ МОК перевернул страницу в вопросе добросовестного управления, в частности процедуры выборов олимпийских столиц", - рассказали в МОК.
Попов с 2000 по 2016 год был членом МОК, на данный момент россиянин является почетным членом МОК, не имеющим права голоса. Бубка с 2008 года является действующим членом организации и возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины.