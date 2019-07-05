МОК начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в отношении Александра Попова, Сергея Бубки и других членов организации по подозрению в получении взяток при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги на тот момент действующему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, а тот перераспределил их между несколькими членами МОК, в числе которых были Попов и Бубка.