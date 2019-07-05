СМИ: футболист "Ромы" Эль-Шаарави перейдет в китайский клуб

ТАСС, 5 июля. Нападающий итальянского футбольного клуба "Рома" Стефан Эль-Шаарави перейдет в китайскую команду "Шанхай Шеньхуа". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал gianlucadimarzio.com.

По информации источника, 26-летний итальянец изначально не хотел переходить в "Шанхай", однако затем изменил свое мнение, и сейчас соглашение между игроком и китайским клубом уже достигнуто. Теперь между собой должны договориться клубы. "Рома" намерена выручить за игрока €20 млн, "Шанхай" хочет заплатить €14 млн и включить в условия сделки различные бонусы.

Всего в составе "Ромы" форвард сыграл 139 игры, забил 40 мячей и сделал 26 голевых передач. Вместе с командой он стал серебряным призером чемпионата Италии (2017) и играл в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2017/18 против будущего финалиста розыгрыша турнира "Ливерпуля".

В прошедшем сезоне Эль-Шаарави провел 33 встречи во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал семь голевых передач.

За сборную страны итальянец сыграл 23 матча, в которых забил три мяча.