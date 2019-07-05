Призер ЧЕ-2018 шестовик Моргунов из-за травмы может пропустить июльский чемпионат России

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов, получивший месяц назад травму ноги на тренировке, может не успеть восстановиться к чемпионату России, который пройдет в Чебоксарах с 24 по 27 июля. Об этом сообщил ТАСС личный тренер 22-летнего спортсмена Александр Шалонников.

На чемпионате Европы, который проходил в Берлине с 6 по 12 августа, Моргунов стал вторым после шведа Армана Дюплантиса, сумев в лучшей попытке впервые в карьере преодолеть планку на высоте 6 м. В конце августа россиянин стал победителем финала "Бриллиантовой лиги". Зимний сезон Моргунов, имеющий нейтральный статус, вынужден был пропустить из-за травмы ахиллова сухожилия. В начале летнего сезона Моргунов на тренировке сломал мизинец на ноге.

"К сожалению, восстановление проходит не так, как хотелось, - сказал Шалонников. - Пришлось даже ломать палец и вставлять металлический штифт для более быстрого восстановления. Мне сложно сейчас говорить, сможет ли Тимур за две недели успеть подготовиться к чемпионату России. Все-таки главным стартом сезона является чемпионат мира, до начала которого еще есть время".

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.