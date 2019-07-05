Бразильские волейболистки встретятся со сборной Турции в полуфинале женской Лиги наций

ТАСС, 5 июля. Женская сборная Бразилии по волейболу уступила команде США в заключительном матче группы В "Финала шести" Лиги наций и встретится со сборной Турции в полуфинале турнира.

Матч завершился со счетом 3-1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:21) в пользу американок. Этот результат позволил сборной США выйти в полуфинал турнира с первого места в группе. Позднее в пятницу состоится встреча группы А между сборными Италии и Китая, в которой определится соперник американских волейболисток по полуфиналу.

В прошлом розыгрыше Лиги наций сборные Бразилии и Турции также встречались в полуфинале, победу со счетом 3-0 одержали турчанки.

Сборная России заняла 14-е место на групповом этапе Лиги наций и не сумела пробиться в "Финал шести". В 2018 году женская команда России заняла седьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований. Действующим победителем женской Лиги наций является команда США, первый розыгрыш турнира прошел в 2018 году.