Прядкин: делегация УЕФА осталась довольна визитом в Грозный

С четверга в столице Чеченской Республики находится совместная комиссия УЕФА, РФС и РПЛ, в состав делегации помимо Прядкина входят директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин, начальник отдела маркетинга и коммуникаций РПЛ Евгений Савин, директор департамента безопасности и работы с болельщиками Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Андрей Прядкин, руководитель аппарата президента УЕФА Лука Зайц и директор по безопасности УЕФА Желко Павлица. В 2013 году УЕФА из соображений безопасности запретил проведение еврокубковых матчей на территории Северного Кавказа.

"Основная цель поездки - показать европейскому футбольному сообществу, что в Чеченской Республике можно проводить матчи на самом высоком уровне, - сказал Прядкин. - Мы это проходили с точки зрения товарищеских матчей, но официальные игры таких турниров, как Лига Европы, Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА, здесь никогда не проходили. Поэтому целью поездки было показать, что в республике все находится на самом высоком уровне, чтобы в Грозном разрешили проводить матчи самого высокого уровня".

"Сейчас я не могу сказать, какое будет решение, потому что его будет принимать соответствующий орган УЕФА. Могу сказать, что по предварительным отзывам от нашей поездки остались самые положительные впечатления", - добавил вице-президент РФС.

"Все будет зависеть от результатов команды, - отметил он, отвечая на вопрос о том, на какие матчи сможет претендовать Грозный. - Российская премьер-лига уже третий год удерживает позицию шестой лиги в Европе, перед нами только ведущие футбольные державы. Эта позиция позволяет нам заявлять по три команды в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Поэтому все зависит от "Ахмата", руководства клуба, от игроков и их самоотдачи, если команда займет соответствующее место или выиграет кубок, тогда стоит ожидать приезда зарубежных команд".

Клуб из Грозного уже выступал на международной арене - в сезоне-2004/05 команда, тогда носившая название "Терек", дошла до третьего квалификационного раунда Кубка УЕФА, где уступила швейцарскому "Базелю". В прошлом сезоне "Ахмат" с 42 очками занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, отстав от тульского "Арсенала", который с шестой строчки пробился в квалификацию Лиги Европы, на 4 очка. Новый розыгрыш чемпионата России "Ахмат" откроет домашним матчем против "Краснодара", игра состоится 14 июля.