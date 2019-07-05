Почетный член МОК Попов подаст иск о защите прав и достоинства после обвинений в коррупции

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги на тот момент действующему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, а тот перераспределил их между несколькими членами МОК, в числе которых был Попов.

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов подаст иск о защите прав и достоинства в ответ на обвинения в коррупции при выборе столицы летних Игр 2016 года. Об этом говорится в заявлении Попова, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

"Считаю необходимым начать сотрудничество по данному вопросу с комитетом по этике МОК, которому готов предоставить любую информацию, - заявил Попов. - В свою очередь, я начинаю подготовку иска о защите прав и достоинства, который предлагаю рассмотреть в месте расположения штаб-квартиры Международного олимпийского комитета - Швейцарии".

Выборы столицы Олимпийских игр 2016 года состоялись 2 октября 2009 года в Копенгагене на 121-й сессии МОК, они проходили в три раунда, после каждого из которых из борьбы выбывал кандидат с наименьшим количеством голосов. В заключительном раунде Рио-де-Жанейро победил Мадрид, набрав 66 голосов против 32.

"С большим сожалением для города Рио-де-Жанейро и бывшего губернатора Сержио Кабрала готов официально заявить, что, во-первых, я вообще за Рио-де-Жанейро не голосовал, во-вторых, я не участвовал ни в каких переговорах на подобные темы, и с людьми, которых упоминают в информационных источниках, я не знаком и контактов с ними никогда не имел", - заявил Попов.

Попов с 2000 по 2016 год был членом МОК, на данный момент россиянин является почетным членом МОК, не имеющим права голоса.