Макрогузова и Холомина проиграли в 1/4 финала чемпионата мира по пляжному волейболу

ТАСС, 5 июля. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина уступили австралийкам Талике Клэнси и Мариафе Артачо в матче 1/4 финала чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Встреча завершилась со счетом 24:22, 21:14 в пользу австралийских волейболисток. В полуфинале они сыграют с победительницами матча Сара Хьюз/Саммер Росс (США) - Александра Клинеман/Эйприл Росс (США). Полуфиналы пройдут в пятницу.

Макрогузова и Холомина будут классифицированы на пятом месте по итогам турнира, что является рекордным достижением для российских пар на чемпионатах мира.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.