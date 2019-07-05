Россиянки обыграли команду Англии в первом матче на Кубке Европы по пляжному футболу

ТАСС, 5 июля. Женская сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Англии в первом матче Кубка Европы. Турнир проходит в португальском Назаре.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу россиянок. Дубль сделала Анна Чернякова, еще один гол на свой счет записала Анастасия Горшкова. В следующем туре россиянки сыграют со сборной Нидерландов.

В Кубке Европы участвуют шесть сборных, разделенных на две группы. В группе А выступают сборные России, Англии и Нидерландов, в группе B - команды Испании, Чехии и Швейцарии. Победители групп встретятся между собой в финале, занявшие второе место команды сыграют в матче за третье место.

В 2018 году сборная России впервые участвовала в розыгрыше Кубка Европы и стала победителем турнира. Кубок Европы проводится с 2016 года, тогда трофей завоевали испанки, в 2017 году - англичанки.

Турнир завершится 7 июля.