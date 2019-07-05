ФК "Зенит" объявил о продлении контракта с Жирковым

ТАСС, 5 июля. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" продлил контракты с 35-летним полузащитником Юрием Жирковым и 32-летним вратарем Михаилом Кержаковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новые соглашения с игроками рассчитаны до конца сезона-2019/20.

Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года, провел в составе команды 79 матчей, забил два мяча и отметился девятью результативными передачами, став чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны.

Кержаков является воспитанником "Зенита", однако большую часть карьеры провел в других клубах, за основную команду сине-бело-голубых он сыграл 20 матчей, дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также кубок страны.