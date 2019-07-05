Боец Тухугов имеет несколько вариантов соперников на турнир UFC в Абу-Даби

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский боец Зубайра Тухугов имеет несколько вариантов соперников на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Бой с Исмагуловым не был приоритетом для нас. У Зубайры есть варианты соперников, он выступит в Абу-Даби", - сказал Магомедов.

Ранее Тухугова на поединок вызвал соотечественник Дамир Исмагулов. Позднее UFC предложил провести данный бой, Исмагулов принял его. Тухугов же от поединка отказался.

Турнир UFC пройдет в Абу-Даби 7 сентября.

В активе Тухугова, который не выступал более 2 лет, 18 побед и 4 поражения.