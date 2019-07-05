Мужская сборная России по регби-7 обыграла команду Румынии в первом матче на Универсиаде

ТАСС, 5 июля. Сборная России по регби-7 одержала победу над командой Румынии в первом матче на групповом этапе Всемирной летней Универсиады. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Встреча завершилась со счетом 33:5 в пользу российских регбистов. В следующем туре группы А, который состоится позднее в пятницу, россияне встретятся с командой Аргентины. Также в группе А выступает сборная Южной Африки.

В регбийном турнире Универсиады участвуют восемь команд, разделенных на две группы. Две лучшие сборные из каждой группы выходят в полуфинал.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.