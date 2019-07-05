Билеты на южную трибуну "Ростов-Арены" на матчи "Чайки" продавать не будут

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июля. /ТАСС/. Билеты на южную трибуну стадиона "Ростов-Арена", где находится сектор активной поддержки футбольного клуба "Ростов", не будут продаваться во время матчей с участием команды "Чайка". Об этом в пятницу журналистам на пресс-конференции сообщил президент "Чайки" Андрей Чайка.

Ранее активные фанаты "Ростова" выразили недовольство тем, что болельщики "Чайки" во время матчей своей команды будут размещены на секторах активной поддержки "Ростова". После этого президент "Чайки" заявил СМИ, что ответа на данное заявление не последует, назвав тех, кто составлял обращение, "больными людьми". Кроме того, ранее в социальных сетях представитель "Чайки" опубликовал оскорбительный комментарий в адрес болельщиков "Ростова". Ситуацию рассмотрит комитет по этике Российского футбольного союза (РФС).

"Мы не открывали продажи на южную трибуну", - сказал Чайка.

Песчанокопская "Чайка" в предстоящем сезоне дебютирует в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и будет проводить домашние матчи на стадионе "Ростов-Арена", возведенном к ЧМ-2018. На этом стадионе своих соперников также принимает "Ростов" в Российской премьер-лиге. Первый матч на стадионе "Чайка" проведет 7 июля против "Чертаново".

Андрей Чайка отметил, что клуб изначально планировал играть на стадионе "Олимп-2" в Ростове, что обошлось бы значительно дешевле. Из-за занятости стадиона молодежными и детскими командами "Ростова" было принято решение играть на "Ростов-Арене".