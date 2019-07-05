Хорошевский суд Москвы отклонил иск бобслеистки Сергеевой к ФМБА

Сергеева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018, ее допинг-проба выявила наличие в организме запрещенного вещества триметазидин. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую бобслеистку и аннулировал ее результаты на Олимпиаде в Пхёнчхане. Срок дисквалификации спортсменки, неумышленно использовавшей запрещенные вещества, завершился в октябре 2018 года. В конце декабря Сергеева подала иск к ФМБА и производителю препарата "Метионин", который содержал триметазидин.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы отклонил иск бобслеистки Надежды Сергеевой к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и производителю лекарства "Метионин". Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсменки Артем Пацев.

"Суд отклонил иск Надежды Сергеевой к Федеральному медико-биологическому агентству и производителю "Метионина", - сказал Пацев.

По словам адвоката, суд согласился с доводами ФМБА, которое по закону не должно заниматься тщательной проверкой лекарственных средств на предмет наличия малейших примесей посторонних субстанций.

"Наши спортсмены продолжают находиться в зоне риска, - считает Пацев - В ситуации, когда за содержимым лекарств нет тщательнейшего контроля, никто из российских атлетов не может быть спокоен за то, что они не попадут в ситуацию, подобную той, в которой оказалась Сергеева. А ФМБА, напомню, является монополистом и требует со спортсменов из соображений антидопинговой безопасности, чтобы те использовали лекарственные препараты, закупаемые только этой организацией".

В инструкции к препарату триметазидин не был указан. Глава ФМБА Владимир Уйба 18 апреля сообщил журналистам, что не согласен с тем, что агентство, прописавшее и закупившее для бобслеистки лекарственный препарат, виновно в дальнейших проблемах спортсменки, повлекших аннулирование результатов на Олимпиаде и дисквалификацию.