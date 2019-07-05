Грузинский регбист Бродзели заявил, что счастлив играть в России

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Грузинский регбист клуба "Слава" Реваз Бродзели счастлив играть в России. Об этом говорится в заявлении спортсмена, поступившем в распоряжение ТАСС.

Ранее в грузинских СМИ появилась информация, что клуб "Слава" разорвал контракты с двумя регбистами - Сабой Илуридзе и Бродзели. СМИ объясняли произошедшее тем, что оба спортсмена продемонстрировали политические жесты во время одного из матчей. Позднее Бродзели на своей странице в Facebook сообщил, что контракты не разорваны и что они продолжат выступать в России.

"Я понимаю, что на регбийном поле главное - игра, недопустимы жесты, которые могут быть неправильно поняты. Впредь такое не повторится, - сказал Бродзели. - Я счастлив играть в России, мне кажется, я нашел общий язык с моими партнерами по "Славе". Команда набрала приличный ход, и я бы очень хотел продолжить борьбу за медали чемпионата России именно здесь".

"Слава" после шести туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. На фоне политического кризиса ушел в отставку спикер парламента Ираклий Кобахидзе, а правящая партия согласилась с частью требований оппозиции, в том числе провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.