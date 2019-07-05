Бобслеистка Сергеева не ожидала, что суд отклонит ее иск к ФМБА

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российская бобслеистка Надежда Сергеева, отбывшая девятимесячную дисквалификацию за непреднамеренное употребление допинга во время Олимпиады-2018, не ожидала, что судья отклонит ее иск к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и производителю лекарства "Метионин", в котором содержался запрещенный триметазидин. Об этом Сергеева рассказала ТАСС.

Спортивный арбитражный суд в феврале дисквалифицировал Сергееву и аннулировал ее результаты на Олимпиаде в Пхёнчхане. Срок дисквалификации спортсменки завершился в октябре 2018 года. В конце декабря Сергеева подала иск к Федеральному ФМБА и производителю препарата "Метионин", который содержал триметазидин, не указанный в сопроводительной инструкции к лекарству.

"Я не ожидала, что суд может принять такое решение, - призналась Сергеева. - Если иск полностью отклонили, тогда получается, что виновных нет. Получается, что спортсмены, находящиеся в полной зависимости от ФМБА, сейчас продолжают играть в рулетку. Кому повезет, а кому - нет, все мы находимся в зоне риска".

"Мы постоянно используем те лекарства, которые нам выписывает и выдает ФМБА, это его монополия, нам в принципе запрещено другие препараты использовать, - продолжила собеседница ТАСС. - Федеральное медико-биологическое агентство заставляет нас проходить углубленные медицинские обследования, а если обнаруживаются какие-то проблемы, то оно нас лишает допуска. А на суде представитель ФМБА говорит, что его организация не имеет отношения к спорту. Я не понимаю, как монополия, которая закупает спортсменам лекарства на государственные средства и выдает препараты нам на каждом сборе, может быть в итоге ни при чем".

Глава ФМБА Владимир Уйба 18 апреля сообщил журналистам, что не согласен с тем, что агентство, прописавшее и закупившее для бобслеистки лекарственный препарат, виновно в дальнейших проблемах спортсменки, повлекших аннулирование результатов на Олимпиаде-2018 и дисквалификацию.

"После получения на руки полного решения суда мы, конечно, будем думать над возможностью подачи апелляции. Но если суд полностью отклонил наш иск, то я не знаю, есть ли смысл дальше искать здесь правду", - подытожила Сергеева.